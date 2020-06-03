Кормье: Макгрегор не заслужил реванш с Хабибом

Новости спорта:Даниэль хотел бы посмотреть на поединок Конора и Андерсона Силвы.

Бывший обладатель титула чемпиона UFC в полутяжелом и тяжелом дивизионе Даниэль Кормье объяснил, почему другому экс-владельцу поясов в двух дивизионах Конору Макгрегору нужно встретиться с Андерсоном Силвой.

"Макгрегор не заслуживает реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Он не сможет биться также с Джастином Гэтжи, ведь тот уже будет сражаться за пояс.

Конор остался не у дел в легком дивизионе, даже если ирландец подымется в полусредний вес, то он не заслужил поединок с Камару Усманом. Мы не хотим видеть его бой против Масвидаля, потому что это плохая идея, и Масвидаль должен драться за титул с Усманом. Кто остается, Диас?

Зачем нам нужен еще один матч с Нейтом? Пусть лучше проведет поединок с Андерсоном Силвой, это прекрасный вариант, я буду смотреть бой сто процентов. Это будет даже большее шоу, чем Нганну против Джонса", - приводит его слова bjpenn.com.