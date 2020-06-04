Экс-чемпион UFC Сехудо готов вернуться в спорт ради боксера

Новости спорта:Сехудо вызвал на бой чемпиона мира по боксу.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо вызвал на бой чемпиона мира в лёгком весе по версии WBC Silver Райана Гарсию.

«Я действительно не думаю, что Райан Гарсиа так хорош. Я верю, что смогу заставить его согнуть колено на глазах Оскара де ла Хойи. Я чувствую, что у меня есть сила и опыт, и мы хотим, чтобы это произошло. Есть те, кто готов заплатить нам обоим. Просто Гарсии предстоит подписать контракт. Райан Гарсия, меня тошнит от тебя. Я бы заставил тебя быстро согнуть колено. Ты можешь нанести около 100 ударов, но один мой удар заставит тебя согнуть колено, так что подписывай контракт, детка!» — приводит слова Сехудо TMZ.

Напомним, 33-летний Сехудо после победы на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) 9 мая объявил о завершении карьеры. Вскоре после этого его исключили из официальных рейтингов UFC. Всего на его счету в смешанных единоборствах 18 боёв, в которых он одержал 16 побед и потерпел два поражения.