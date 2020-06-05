Red Bull Street Style: онлайн-турнир по футбольному фристайлу

Новости спорта:Наиболее масштабный мировой турнир по футбольному фристайлу не просто возвращается в 2020 году, а переходит на совершенно иной уровень!

Нынешний турнир абсолютно полностью пройдет в онлайн-режиме. Соответственно заявиться и принять участие в соревнованиях может любой желающий старше 16 лет!

Red Bull Street Style - соревнование по футбольному фристайлу, которое проходит ежегодно с 2008 года. Главная цель турнира - найти лучшего фристайлера на Земле. Только самый креативный, творческий и технический фристайлер станет чемпионом Red Bull Street Style. Турнир Red Bull Street Style 2020 состоит из пяти этапов, а чемпион и чемпионка определятся на грандиозном онлайн-финале 14 ноября.

Для того, чтобы заявиться на турнир, необходимо прислать видео-заявку с собственным фристайлом. Требования к видео: максимальная продолжительность фристайла - 30 секунд (видео может длиться не дольше 45 секунд), ни музыки и редактирования, видео должно быть горизонтальным. Дедлайн для подачи заявки - 21 июня.

Присылать свое видео нужно в приложении, детали здесь . В нем можно также просматривать видео других участников. 30-секундное видео с собственными техническими скиллами - первый этап соревнований Red Bull Street Style. По его результатам судьи выберут 200 лучших мужчин и 60 женщин, которые продолжат соревнование дальше. Они будут получать задания от судей и бороться за выход к грандиозному финалу.

В конце концов к финалу дойдет 16 мужчин и 8 женщин, которые поборются за звание чемпиона и чемпионки по футбольному фристайлу.

Что происходит дальше и какие этапы впереди:

Этап №1. 30-секундное видео собственного фристайла

• Даты: 18 мая - 21 июня

• Сколько участников проходит дальше: 200 мужчин и 60 женщин

Нужно прислать видео до 21 июня.

Этап №2. Соединить стиль с музыкой

• Даты: 20 июля - 10 августа

• Сколько участников проходит дальше: 80 мужчин и 32 женщины

Вторая задача - совместить свои технические скилы с музыкой. Нужно поразить судей и других зрителей 30-секундным видео - фристайл под музыку.

Этап №3. Выполнить самые сложные трюки вживую (LIVE)

• Даты: 4-11 сентября

• Сколько участников проходит дальше: 32 человека и 16 женщин

С этого этапа начинается самое интересное: Red Bull Street Style переходит в формат прямых трансляций! Задача третьего этапа турнира заключается в сложной комбинации трюков, которые можно организовать вживую. Дополнительная сложность в том, что участники не знают, какие финты будут делать, - должны вытянуть определенное количество трюков, которое придется скомбинировать между собой и выполнить.

Этап №4. Выполнить трюки, которые никто никогда раньше не видел (LIVE)

• Даты: 5-11 октября

• Сколько участников проходит дальше: 16 мужчин и 8 женщин

Последний шаг до финала. На четвертом этапе (опять в прямом эфире) участники должны поразить судей уникальными финтами и трюками, которые никто больше не способен повторить. Финт Зидана или какие-то другие известные движения здесь не подойдут - надо придумать что-то креативное и бороться за место в финале. На четвертом этапе к участникам присоединятся чемпионы Red Bull Street Style-2019: бразилец Рикардиньйо и француженка Мелоди Донше (единственная трехкратная чемпионка Red Bull Street Style).

Этап №5. Грандиозный финал (LIVE)

• Дата: - 14 августа

Это финал! Разве нужны еще какие-то слова? 16 мужчин и 8 женщин определят чемпионов Red Bull Street Style 2020!