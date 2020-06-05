Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Динамо снова может возглавить Семин
Динамо снова может возглавить Семин
В Японии может пройти "упрощенная" версия Олимпиады
В Японии может пройти "упрощенная" версия Олимпиады
Форвард Атлетико осужден на шесть месяцев тюрьмы условно
Форвард Атлетико осужден на шесть месяцев тюрьмы условно
Украинец Деревянченко может встретиться с Канело в сентябре
Украинец Деревянченко может встретиться с Канело в сентябре

Red Bull Street Style: онлайн-турнир по футбольному фристайлу

Смотрите фото (3)
Red Bull Street Style: онлайн-турнир по футбольному фристайлу
09:09 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Наиболее масштабный мировой турнир по футбольному фристайлу не просто возвращается в 2020 году, а переходит на совершенно иной уровень!

Нынешний турнир абсолютно полностью пройдет в онлайн-режиме. Соответственно заявиться и принять участие в соревнованиях может любой желающий старше 16 лет!

Red Bull Street Style - соревнование по футбольному фристайлу, которое проходит ежегодно с 2008 года. Главная цель турнира - найти лучшего фристайлера на Земле. Только самый креативный, творческий и технический фристайлер станет чемпионом Red Bull Street Style. Турнир Red Bull Street Style 2020 состоит из пяти этапов, а чемпион и чемпионка определятся на грандиозном онлайн-финале 14 ноября.

Для того, чтобы заявиться на турнир, необходимо прислать видео-заявку с собственным фристайлом. Требования к видео: максимальная продолжительность фристайла - 30 секунд (видео может длиться не дольше 45 секунд), ни музыки и редактирования, видео должно быть горизонтальным. Дедлайн для подачи заявки - 21 июня.

Присылать свое видео нужно в приложении, детали здесь . В нем можно также просматривать видео других участников. 30-секундное видео с собственными техническими скиллами - первый этап соревнований Red Bull Street Style. По его результатам судьи выберут 200 лучших мужчин и 60 женщин, которые продолжат соревнование дальше. Они будут получать задания от судей и бороться за выход к грандиозному финалу.

В конце концов к финалу дойдет 16 мужчин и 8 женщин, которые поборются за звание чемпиона и чемпионки по футбольному фристайлу.

Что происходит дальше и какие этапы впереди:

Этап №1. 30-секундное видео собственного фристайла

Даты: 18 мая - 21 июня

Сколько участников проходит дальше: 200 мужчин и 60 женщин

Нужно прислать видео до 21 июня.

Этап №2. Соединить стиль с музыкой

Даты: 20 июля - 10 августа

Сколько участников проходит дальше: 80 мужчин и 32 женщины

Вторая задача - совместить свои технические скилы с музыкой. Нужно поразить судей и других зрителей 30-секундным видео - фристайл под музыку.

Этап №3. Выполнить самые сложные трюки вживую (LIVE)

Даты: 4-11 сентября

Сколько участников проходит дальше: 32 человека и 16 женщин

С этого этапа начинается самое интересное: Red Bull Street Style переходит в формат прямых трансляций! Задача третьего этапа турнира заключается в сложной комбинации трюков, которые можно организовать вживую. Дополнительная сложность в том, что участники не знают, какие финты будут делать, - должны вытянуть определенное количество трюков, которое придется скомбинировать между собой и выполнить.

Этап №4. Выполнить трюки, которые никто никогда раньше не видел (LIVE)

Даты: 5-11 октября

Сколько участников проходит дальше: 16 мужчин и 8 женщин

Последний шаг до финала. На четвертом этапе (опять в прямом эфире) участники должны поразить судей уникальными финтами и трюками, которые никто больше не способен повторить. Финт Зидана или какие-то другие известные движения здесь не подойдут - надо придумать что-то креативное и бороться за место в финале. На четвертом этапе к участникам присоединятся чемпионы Red Bull Street Style-2019: бразилец Рикардиньйо и француженка Мелоди Донше (единственная трехкратная чемпионка Red Bull Street Style).

Этап №5. Грандиозный финал (LIVE)

Дата: - 14 августа

Это финал! Разве нужны еще какие-то слова? 16 мужчин и 8 женщин определят чемпионов Red Bull Street Style 2020!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Red Bull, Футбол, Фристайл, Red Bull Street Style.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джокович организует турнир c топовыми теннисистами
02 Вернер дал добро на переход в Челси
03 Летние трансферы не по-карману: Барселона осталась без денег
04 Милевский: В сборной никто даже не нюхает алкоголь
05 Игроки Зари сдали отрицательные тесты на коронавирус
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь