Нуньес – Спенсер. Главный бой UFC 250

Новости спорта:В ночь на воскресенье фанатов смешанных единоборств ждет серия боев UFC 250.

Турнир пройдет в Лас-Вегасе, а главным событием станет титульный поединок за пояс чемпионки в полулегком весе.

Это будет первая защита для Аманды Нуньес, которая также владеет титулом сильнейшей в легчайшем весе. Ее соперницей станет канадка Фелиция Спенсер. Шансы Аманды на победу солидные,84% от аналитиков Parimatch. Но раньше времени праздновать успех Нуньес не стоит.

Победа Аманды над Жермейн де Рандами вызвала немало вопросов. Поговаривают даже, что 32-летняя Нуньес уже начинает сдавать. Тот поединок она вытянула за счет своих навыков в борьбе. Ударная техника у нее гораздо слабее, тогда как Фелиция в стойке набирает обороты, да и в борьбе ей есть что показать. Правда, опыта серьезных боев у Спенсер маловато. А Аманда, напомним, завершила карьеру Ронды Роузи.

Скорее всего, Фелиция попытается навязать Нуньес борьбу, и если ей удастся перевести чемпионку в партер, то Аманде придется непросто. Возвращаясь к работе в стойке, стоит взглянуть на прогноз от Parimatch. Аналитики дают 51% на то, что тотал значимых ударов Нуньес составит более 52, тогда как при том же 51% Фелиция нанесет лишь более 34 ударов.