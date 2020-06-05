В UFC объяснили, как претендентам получить чемпионский бой с Усманом

Новости спорта:Дана Уайт рассказал, что более дерзкие бойцы имеют больше шансов на титульный поединок.

Президент UFC Дана Уайт назвал четверых претендентов на титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории, которым владеет Камару Усман.

В подкасте комика Стива-О Уайт объяснил, что нужно им сделать, чтобы получить бой с чемпионом.

«Есть Колби Ковингтон, Хорхе Масвидал, Леон Эдвардс. А теперь есть Гилберт Бернс, — произнес Уайт. — Так что все они… В реальности мы свяжемся с ними завтра и скажем: «Кто хочет следующим драться? Кто готов драться? Кто будет драться с Усманом?» Если это Масвидал, Эдвардс или Бернс… Слушайте, Бернс тем же вечером [после победы над Вудли] мне сказал: «Давай еще бой. Я подерусь с Усманом прямо сейчас. Я готов». Я обожаю такое отношение. Если ты говоришь это, то с высокой вероятностью именно ты получишь этот бой».