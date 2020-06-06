Барком-Кажаны продлили нескольких игроков

Новости спорта:Львовский клуб продлил соглашения с тремя своими волейболистами

В межсезонье любители волейбола обычно ждут новостей о новых трансферах и изменениях в командах. Именно в этот период особенно активно ведется комплектование клубов на предстоящий сезон.

Одним из первых в мужской украинской Суперлиге начал вести работу в этом направлении один из лучших на сегодня клубов страны двукратный чемпион Украины львовский «Барком-Кажаны». И хотя о новичках здесь пока еще не сообщат, зато уже известно какие игроки покидают команду, а какие продлили свои контракты.

Так, новые соглашения сроком на один год подписали Олег Шевченко, Андрей Жуков и Александр Коваль. А вот с тремя волейболистами «Барком-Кажаны» был вынужден расстаться. Среди тех, кто ушел - Дмитрий Шломин, Борис Жуков и Владислав Богатырёв.

Напомним, что львовский «Барком-Кажаны» подал заявку на участие в сезоне 2020-2021 годов в польской Плюс-Лиге.