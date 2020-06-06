Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минимальная победа Зари в матче с Колосом: обзор матча (Видео)
Минимальная победа Зари в матче с Колосом: обзор матча (Видео)
"Как же я скучал по этому месту": Месси вернулся на "Камп Ноу" (Фото)
"Как же я скучал по этому месту": Месси вернулся на "Камп Ноу" (Фото)
Майкл Джордан vs расизм: легенда баскетбола дает 100 млн долларов
Майкл Джордан vs расизм: легенда баскетбола дает 100 млн долларов
Шахтер благодаря дублю Марлоса справился с Десной
Шахтер благодаря дублю Марлоса справился с Десной

Барком-Кажаны продлили нескольких игроков

Барком-Кажаны продлили нескольких игроков
20:30 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Львовский клуб продлил соглашения с тремя своими волейболистами

В межсезонье любители волейбола обычно ждут новостей о новых трансферах и изменениях в командах. Именно в этот период особенно активно ведется комплектование клубов на предстоящий сезон. 

Одним из первых в мужской украинской Суперлиге начал вести работу в этом направлении один из лучших на сегодня клубов страны двукратный чемпион Украины львовский «Барком-Кажаны». И хотя о новичках здесь пока еще не сообщат, зато уже известно какие игроки покидают команду, а какие продлили свои контракты. 

Так, новые соглашения сроком на один год подписали Олег Шевченко, Андрей Жуков и Александр Коваль. А вот с тремя волейболистами «Барком-Кажаны» был вынужден расстаться. Среди тех, кто ушел - Дмитрий Шломин, Борис Жуков и Владислав Богатырёв. 

Напомним, что львовский «Барком-Кажаны» подал заявку на участие в сезоне 2020-2021 годов в польской Плюс-Лиге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Волейбол, Новости волейбола, ВК Барком-Кажаны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионка Европы выпала с 16-го этажа и погибла
02 Заря - Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
03 В Сети всплыли фото роскошной виллы Роналду на Марбелье
04 Кто сможет повторить ?: Ломаченко удивил болельщиков новым нереальным трюком (Видео)
05 UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь