UFC 250: Стерлинг одержал победу над Сэндхагеном

Новости спорта:Стерлинг победил Сандхегена на UFC 250 и может побороться с Яном за титул.

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 250. В рамках основного карда встретились Альджамейн Стерлинг и Кори Сандхеген.

Досрочную победу в первом раунде одержал Стерлинг, для которого она стала пятой подряд.

Сандхеген потерпел второе поражение при 12 победах.

Ранее сообщалось, что победитель боя Стерлинг — Сандхеген встретится с победителем поединка Пётр Ян —Жозе Алду.

Ранее Нил Магни одержал победу единогласным решением над Энтони Рокко Мартином.

Главным событием станет титульная встреча в полулёгком весе у женщин. Чемпионка лиги в двух весовых категориях Аманда Нуньес будет защищать один из поясов от посягательств Фелисии Спенсер. В соглавном поединке турнира встретятся экс-чемпион в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт и бразилец Раффаэль Ассунсао.