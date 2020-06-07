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UFC: Нуньес защитила чемпионский титул

UFC: Нуньес защитила чемпионский титул
09:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Успешная первая защита титула в полулегком весе.

Бразильская чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес защитила свой титул в полулегком весе в бою с Фелисией Спенсер из Канады.

В рамках ивента UFC 250 в Лас-Вегасе (Невада) Нуньес выиграла единогласным решением судей. Защита пояса в полулегком весе стала для бразильянки первой.

Нуньес завоевала титул еще в 2018 году в бою с Крис Сайборг. В своем предыдущем поединке до этого Аманда в декабре 2019 года победила Жермен де Рандамье.

Фелисия Спенсер потерпела лишь второе поражение в карьере, до этого она уступила все той же Сайборг в июле прошлого года. После этого она успела выиграть у Зары Дос Сантос.

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UFC, Аманда Нуньес, UFC 250, Фелисия Спенсер.
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