UFC: Нуньес защитила чемпионский титул

Новости спорта:Успешная первая защита титула в полулегком весе.

Бразильская чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес защитила свой титул в полулегком весе в бою с Фелисией Спенсер из Канады.

В рамках ивента UFC 250 в Лас-Вегасе (Невада) Нуньес выиграла единогласным решением судей. Защита пояса в полулегком весе стала для бразильянки первой.

Нуньес завоевала титул еще в 2018 году в бою с Крис Сайборг. В своем предыдущем поединке до этого Аманда в декабре 2019 года победила Жермен де Рандамье.

Фелисия Спенсер потерпела лишь второе поражение в карьере, до этого она уступила все той же Сайборг в июле прошлого года. После этого она успела выиграть у Зары Дос Сантос.