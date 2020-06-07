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Билодид: Я соскучилась за мандражом перед схватками

Билодид: Я соскучилась за мандражом перед схватками
10:01 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Украинская дзюдоистка – о том, как турнирная борьба делает спортсмена лучше.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид рассказала, как скучает по турнирам.

«Эх, как же не хватает соревнований... Я соскучилась за мандражом перед схватками, сумасшедшим желанием взять золото, громко кричащими трибунами и фанатами, которые всегда проявляют свою поддержку и заряжают энергией.

Для меня соревнования – это целое событие и праздник, к которому готовиться нужно не только физически, но и психологически. И который оставляет в памяти самые яркие эмоции!

Для многих спортсменов это большой стресс и они чувствуют огромный дискомфорт во время соревнований. Но разве не круто учиться справляться со своими страхами и неуверенностью и научиться ими управлять? Это огромная и плодотворная работа, но она того стоит», – написала Билодид в инстаграме.

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Все по теме:

Дзюдо, Борьба, Карантин, Дарья Билодид.
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