Билодид: Я соскучилась за мандражом перед схватками

Новости спорта:Украинская дзюдоистка – о том, как турнирная борьба делает спортсмена лучше.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид рассказала, как скучает по турнирам.

«Эх, как же не хватает соревнований... Я соскучилась за мандражом перед схватками, сумасшедшим желанием взять золото, громко кричащими трибунами и фанатами, которые всегда проявляют свою поддержку и заряжают энергией.

Для меня соревнования – это целое событие и праздник, к которому готовиться нужно не только физически, но и психологически. И который оставляет в памяти самые яркие эмоции!

Для многих спортсменов это большой стресс и они чувствуют огромный дискомфорт во время соревнований. Но разве не круто учиться справляться со своими страхами и неуверенностью и научиться ими управлять? Это огромная и плодотворная работа, но она того стоит», – написала Билодид в инстаграме.