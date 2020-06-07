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Глава UFC прокомментировал уход Макгрегора

Глава UFC прокомментировал уход Макгрегора
14:27 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Дэна Уайт примет это решение ирландца.

Глава UFC Дэна Уайт прокомментировал заявление Конора Макгрегора, который в третий раз объявил о завершении карьеры.

«Никто не заставляет никого сражаться. И если Конор Макгрегор чувствует, что хочет завершить карьеру – он может это сделать. И я люблю Конора... есть группа людей, которые сделали MMA действительно забавным для меня. И он один из них.

Если Конор, Джон Джонс и Хорхе Масвидаль хотят уйти, я их пойму. Я не буду говорить что-то вроде: «Вот дерьмо, это дичь и безумие». В этом нет ничего дикого и безумного, поскольку сейчас все в определенной мере – это дичь и безумие. Я полностью понимаю и принимаю это», – сказал Дана Уайт.

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Бокс, UFC, Новости спорта, Конор Макгрегор, Дэна Уайт.
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