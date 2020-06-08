Правила игры в футзал изменены

Новости спорта:Женский футзал будет иметь такой же статус как и мужской.

ФИФА утвердила обновленные Правила игры в футзал, об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Соревнования, которые были прерваны из-за COVID-19 могут быть завершены согласно предварительным футзальным правил или согласно с новым изданием на сезон-2020/2021. В любых товарищеских или разминочных матчах накануне возобновления соревнований разрешено использовать правила, которые будут применяться при рестарте соревнований, даже если эти поединки состоятся после 1 июня текущего года.

Что касается непосредственно изменений, то женский футзал уже не рассматривается как отдельная категория, а взамен имеет такой же статус, как и мужской. В то же время новые правила предлагают ассоциациям многочисленные гибкие организационные варианты проведения соревнований с участием молодежи, игроков старшего возраста, игроков с ограниченными возможностями и на низовом уровне.

Старт матча будет отражать изменения в футболе: теперь все игроки, кроме того, кто начинает встречу, должны оставаться на своей половине поля. Количество ударов во время серии пенальти увеличено с трех до пяти. По последней версии правил одновременно разогреваться могут пять игроков каждой из команд.

Правила игры, касающиеся арбитров, были изменены на более эффективные в плане действий по отношению к официальным представителям команд, которые ведут себя неподобающим образом.

Во время выполнения пенальти голкипер должен касаться или находиться на линии ворот частью одной ноги. Каждый, кто будет препятствовать выполнению пенальти, следует предупредить, даже если он не нарушает дистанцию в пять метров. Также это касается и штрафных ударов.

Как и в футболе, мяч считается введенным в игру, когда вратарь отпускает и чисто двигает его. Соперники могут входить в штрафную только после введения мяча в игру. При этом продолжает применяться правило четырех секунд.