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IBU назвал города-кандидаты на проведение ЧМ по биатлону 2024 и 2025 годов

IBU назвал города-кандидаты на проведение ЧМ по биатлону 2024 и 2025 годов
18:21 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Организаторы обоих турниров будут определены в ноябре.

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) объявил кандидатов на проведение чемпионатов мира 2024 и 2025 годов.

На проведение мирового первенства в 2024 году претендует только Нове-Место. Также чешский город может принять турнир в 2025 году. Кроме Нове-Место чемпионат мира 2025 года намерены организовать Ленцерхайде (Швейцария) и Раубичи (Беларусь).

Организаторы обоих чемпионатов мира будут определены на 14-м конгрессе IBU, который пройдет в ноябре.

В сезоне 2020/21 мировое первенство пройдет в словенской Поклюке. Ранее IBU представил календарь Кубка мира-2020/21. Открытие сезона пройдет в Контиолахти (Финляндия) 27 ноября.

Напомним, что IBU отменил летний чемпионат мира по биатлону в немецком Рупольдинге в связи с пандемией коронавируса.

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