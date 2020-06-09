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Чемпионка UFC Нуньес берет паузу из-за скорого рождения ребенка

Чемпионка UFC Нуньес берет паузу из-за скорого рождения ребенка
08:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аманда Нуньес может взять паузу в карьере из-за беременности партнёрши.

Чемпионка лиги в двух весовых категориях Аманда Нуньес рассказала, что может взять паузу в спортивной карьере из-за скорого рождения ребёнка. Ранее бразильянка призналась, что её партнёрша, также боец UFC Нина Ансарофф, беременна. Некоторое время назад девушки договорились, что именно Ансарофф будет вынашивать ребёнка. Пара ждёт дочку.

«Конечно, мне нужен перерыв. Ребёнок родится через три месяца. Мне нужно организовать очень много вещей, её комнату. Мне предстоит многое сделать, и я действительно нуждаюсь в перерыве сейчас. Мне нужно сделать пару вещей и быть готовой к моему ребёнку», — приводит слова Нуньес Bjpenn.

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Напомним, на турнире UFC 250 Нуньес одержала победу над Фелисией Спенсер единогласным решением и защитила титул в полулёгком дивизионе.

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MMA, UFC, Новости спорта, Аманда Нуньес.
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