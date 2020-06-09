UFC Fight Night 172: полный список боев

Главным поединком бойцовского вечера станет схватка представительниц женской наилегчайшей весовой категории с участием Джессики Ай и Синтии Кальвильо. В соглавном поединке мероприятия сразятся представители средней весовой категории Карл Роберсон и Марвин Веттори.
Основной кард турнира UFC Fight Night 172:
Джессика Ай — Синтия Кальвильо
Карл Роберсон — Марвин Веттори
Мераб Двалишвили — Рэй Борг
Андре Фили — Чарльз Журден
Джордан Эспиноса — Марк де ла Роса.
Предварительный кард турнира UFC Fight Night 172:
Чарльз Роса — Кевин Агилар
Джулия Авила — Джина Мазани
Райан Бенуа — Тайсон Нэм
Джордан Гриффин — Дэррик Миннер.