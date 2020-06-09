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UFC Fight Night 172: полный список боев

UFC Fight Night 172: полный список боев
17:45 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В ночь с 13 на 14 июня (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 172.

Главным поединком бойцовского вечера станет схватка представительниц женской наилегчайшей весовой категории с участием Джессики Ай и Синтии Кальвильо. В соглавном поединке мероприятия сразятся представители средней весовой категории Карл Роберсон и Марвин Веттори.

Основной кард турнира UFC Fight Night 172:

Джессика Ай — Синтия Кальвильо

Карл Роберсон — Марвин Веттори

Мераб Двалишвили — Рэй Борг

Андре Фили — Чарльз Журден

Джордан Эспиноса — Марк де ла Роса.

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Предварительный кард турнира UFC Fight Night 172:

Чарльз Роса — Кевин Агилар

Джулия Авила — Джина Мазани

Райан Бенуа — Тайсон Нэм

Джордан Гриффин — Дэррик Миннер.

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MMA, Смешанные единоборства, UFC, Новости ММА, UFC Fight Night 172.
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