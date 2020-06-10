МОК будет штрафовать спортсменов за преклонение колен

Новости спорта:В комитете продолжат борьбу с любыми политическими акциями в спорте.

Международный олимпийский комитет будет штрафовать спортсменов за преклонение колен в знак солидарности с движением Black Lives Matter. МОК продолжит борьбу с любыми политическими акциями на Олимпийских и Паралимпийских играх.

Ключевые принципы комитет сформулировал в январе этого года. Правило 50 Олимпийской хартии гласит, что «никакая демонстрация или политическая, религиозная или расовая пропаганда не допускаются ни на каких олимпийских объектах, площадках или других территориях». МОК намерен придерживаться запрета на политические акции и на будущей Олимпиаде в Токио.

Отмечается, что Комитет сформулировал свою позицию задолго до возникновения протестов Black Lives Matter в США.

Ранее ФИФА призвала организаторов футбольных соревнований не наказывать футболистов за проявленные знаки солидарности с погибшим от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда. Акцию поддержали в возобновившейся недавно Бундеслиге.

Напомним, похороны Джорджа Флойда оплатил американский боксер Флойд Мейвезер.