Экс-чемпион UFC готовится к боксу: тренировку проводил сам Майк Тайсон (Видео)

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18:27 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Генри Сехудо провёл тренировку под руководством легендарного нокаутёра Майка Тайсона.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо провёл тренировку под руководством легендарного нокаутёра Майка Тайсона.

Напомним, 33-летний Сехудо после победы на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) 9 мая объявил о завершении карьеры. Вскоре после этого его исключили из официальных рейтингов UFC. Всего на его счету в смешанных единоборствах 18 боёв, в которых он одержал 16 побед и потерпел два поражения.

 
 
 
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Training with the legendary @kingsmma_hb and the watchful eye of Uncle Mike. #C4

Публикация от Henry Cejudo (@henry_cejudo)

Ранее он сообщил, что его заинтересовал бы поединок с Алексом Волкановски, обладателем пояса UFC в полулёгком весе. Ради этого он был бы готов возобновить карьеру. При этом Сехудо вызвал на бой обладателя пояса в лёгком весе по версии WBC Silver Райана Гарсию.

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UFC, Майк Тайсон, Генри Сехудо.
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