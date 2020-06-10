Менеджер Нурмагомедова: Хабибу не нужен бой с Макгрегором ради 20-30 миллионов

Новости спорта:Менеджер пояснил, что для россиянина спорт важнее, чем деньги.

Менеджер чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, почему его подопечный вряд ли проведет второй поединок с Конором Макгрегором.

"Новый бой Хабиба и Конора? У моего подопечного полно денег. Ему не требуются дополнительные 20 или 30 миллионов долларов. У меня не получится убедить его сразиться с Макгрегором.

Если говорить честно, то я не думаю, что мы дадим шанс. Хабиб другой, для него принципы важнее, чем финансовая составляющая", - приводит его слова ESPN.

Ранее появлялась информация, что бой Нурмагомедов - Гэтжи может состояться в рамках UFC 253.