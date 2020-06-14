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Кровь, боль, нокауты: все результаты UFC Fight Night 172

Кровь, боль, нокауты: все результаты UFC Fight Night 172
Обновлено 08:23 Сегодня Телеграф championat.com
Состоялся турнир по UFC в Лас-Вегасе.

В Лас-Вегасе (США) завершился очередной турнир под эгидой UFC - UFC Fight Night 172.

Вашему вниманию результаты всех поединков:

Результаты предварительного карда:

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Мераб Двалишвили победил Густаво Лопеса (30:26, 30:26, 30:25),

Джулия Авила благодаря техническому нокауту взяла верх над Джиной Мазани;

Тайсон Нэм за 32 секунды нокаутировал Зарруха Адашева;

Кристиан Агилера сумел техническим нокаутом победить Энтони Айви.

Результаты основного карда:

Мария Агапова дебютировала в UFC с победы над Ханной Сайферс;

Джордан Эспиноса оказался сильнее Марка Де Ла Росу (30:27, 30:27, 30:26);

Андре Фили победил Чарльза Журдена (28:29, 29:28, 29:28);

Чарльз Роса добыл победу над Кевином Агиларом (28:29, 29:28, 29:28).

Со-главный бой:

Марвин Веттори "задушил" Карла Роберсона;

Мейнивент:

Синтия Кальвильо единогласным решением судей победила Джессику Ай (49:46, 49:46, 48:47).

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UFC, UFC Fight Night 172.

Автор:

Телеграф
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