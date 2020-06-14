Кровь, боль, нокауты: все результаты UFC Fight Night 172

В Лас-Вегасе (США) завершился очередной турнир под эгидой UFC - UFC Fight Night 172.
Вашему вниманию результаты всех поединков:
Результаты предварительного карда:
Мераб Двалишвили победил Густаво Лопеса (30:26, 30:26, 30:25),
Джулия Авила благодаря техническому нокауту взяла верх над Джиной Мазани;
Тайсон Нэм за 32 секунды нокаутировал Зарруха Адашева;
Кристиан Агилера сумел техническим нокаутом победить Энтони Айви.
Результаты основного карда:
Мария Агапова дебютировала в UFC с победы над Ханной Сайферс;
Джордан Эспиноса оказался сильнее Марка Де Ла Росу (30:27, 30:27, 30:26);
Андре Фили победил Чарльза Журдена (28:29, 29:28, 29:28);
Чарльз Роса добыл победу над Кевином Агиларом (28:29, 29:28, 29:28).
Со-главный бой:
Марвин Веттори "задушил" Карла Роберсона;
Мейнивент:
Синтия Кальвильо единогласным решением судей победила Джессику Ай (49:46, 49:46, 48:47).