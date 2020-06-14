Скачать
Понедельник, 15.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Феноменальная передача Марлоса - в обзоре матча Колос - Шахтер (Видео)
Феноменальная передача Марлоса - в обзоре матча Колос - Шахтер (Видео)
Хирн раскрыл подробности супербоя Джошуа - Фьюри
Хирн раскрыл подробности супербоя Джошуа - Фьюри
"Это особенный момент": Украинская теннисистка покорила Говерлу (Фото, Видео)
"Это особенный момент": Украинская теннисистка покорила Говерлу (Фото, Видео)
Десна вколотила в ворота Александрии пять мячей (Видео)
Десна вколотила в ворота Александрии пять мячей (Видео)

Немчинов поддержал инициативу относительно возрождения биатлонной базы

Немчинов поддержал инициативу относительно возрождения биатлонной базы
23:24 Вс, 14 Июнь 2020 Телеграф Укринформ
Министр Кабинета Министров Олег Немчинов выступил за инициативу относительно восстановления биатлонной базы.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов поддержал инициативу по возрождению биатлонной базы в Сумской области.

Об этом он заявил в воскресенье во время рабочей поездки в Сумскую область.

«Безусловно, мы должны поддержать этот проект. Проведение чемпионатов международного уровня поднимет спортивный рейтинг Сумщины в мире и даст толчок развитию туристической отрасли в Украине», - отметил чиновник.

Таким образом, он поддержал инициативу главы Сумской ОГА Романа Грищенко относительно создания в селе Токари под Сумами биатлонной базы международного уровня. Здесь должен появиться современный государственный центр по подготовке биатлонистов и спортивно-туристический комплекс, названный в честь спортсменок-биатлонисток Семеренко.

Лыжно-роллерная трасса в Токарях позволит проводить качественные тренировки биатлонистов, принимать соревнования самого высокого уровня. Грищенко уже провел рабочее совещание с выездом на объект будущего строительства. Кроме международного биатлонного центра с современным стрельбищем и системой искусственного снега, предусматривается создание спортивно-туристического комплекса с гостиницами, где смогут заниматься спортом все желающие.

Руководство области пытается найти частных инвесторов для воплощения проекта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Сумщина, Олег Немчинов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В стиле Месси: Цыганков забил лучший гол в карьере (Видео)
02 Ужасающие подробности травмы капитана Динамо (Видео)
03 Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)
04 Скандал с VAR, пенальти, удаление: Динамо добыло тяжелую победу над Зарей
05 Шикарный гол в падении на первой минуте - в обзоре матча Майнц - Аугсбург (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь