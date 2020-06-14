Немчинов поддержал инициативу относительно возрождения биатлонной базы

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов выступил за инициативу относительно восстановления биатлонной базы.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов поддержал инициативу по возрождению биатлонной базы в Сумской области.

Об этом он заявил в воскресенье во время рабочей поездки в Сумскую область.

«Безусловно, мы должны поддержать этот проект. Проведение чемпионатов международного уровня поднимет спортивный рейтинг Сумщины в мире и даст толчок развитию туристической отрасли в Украине», - отметил чиновник.

Таким образом, он поддержал инициативу главы Сумской ОГА Романа Грищенко относительно создания в селе Токари под Сумами биатлонной базы международного уровня. Здесь должен появиться современный государственный центр по подготовке биатлонистов и спортивно-туристический комплекс, названный в честь спортсменок-биатлонисток Семеренко.

Лыжно-роллерная трасса в Токарях позволит проводить качественные тренировки биатлонистов, принимать соревнования самого высокого уровня. Грищенко уже провел рабочее совещание с выездом на объект будущего строительства. Кроме международного биатлонного центра с современным стрельбищем и системой искусственного снега, предусматривается создание спортивно-туристического комплекса с гостиницами, где смогут заниматься спортом все желающие.

Руководство области пытается найти частных инвесторов для воплощения проекта.