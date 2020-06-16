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Двукратная чемпионка UFC Нуньес готова завершить карьеру

Двукратная чемпионка UFC Нуньес готова завершить карьеру
Обновлено 07:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Аманда Нуньес выразила желание стать тренером.

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес не отрицает, что в ближайшем будущем может завершить карьеру. Спортсменка уверена, что ее заслуг уже хватает, чтобы войти в Зал Славы промоушена. Девушка допускает, что продолжит работу в боевых искусствах в качестве тренера.

"Я не знаю, я достигла всего, чего хотела. Я в порядке, способна продолжать жить своей жизнью и сделать следующий шаг. Может быть, я стану тренером и помогу некоторым девушкам. Я могу завершить карьеру, а могу продолжить драться. У меня все отлично. Я уже точно войду в Зал Славы UFC. Если я закончу выступления, то моя жизнь и дальше будет идти своим чередом, а UFC поддержит меня и сделает все, чтобы я продолжила работать и зарабатывать деньги", - цитирует Нуньес Essentialy Sport.

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Отметим, что в последнем поединке в рамках UFC 250 Нуньес одержала победу над Фелисией Спенсер.

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UFC, Аманда Нуньес.

Автор:

Телеграф
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