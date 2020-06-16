Украина хочет провести матч отбора на Евро-2022 против РФ в Беларуси

Президент ФГУ Андрей Мельник хочет, чтобы матч против РФ в отборе на ЧЕ-2022 был сыгран в Беларуси.

Президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник прокомментировал результаты жеребьевку отбора на чемпионат Европы 2022 года, по итогам которой украинская команда попала в одну группу с россиянами.

«У нас сегодня прошла жеребьевка к чемпионату Европы, который пройдет в Словаки и Венгрии. У нас третья подгруппа в которую вошли Фарерские острова, Чехия, Россия и Украина.

Задача у нас одна – выход из подгруппы. Сегодня всех беспокоит тот факт, где мы будем играть со сборной России. Надеемся, что наши друзья белорусы не откажут нам, и мы сыграем у них со сборной России».

Напомним, ранее в EHF опубликовали результаты жеребьевки отбора на Евро-2022.