Отец Нурмагомедова выздоровел от COVID-19

Состояние Абдулманапа Нурмагомедова постепенно улучшается.

Тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о самочувствии отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.

"Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку. Мы общались еще с одним общим знакомым, который рассказал, что Абдулманап больше не болеет коронавирусом".

"У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенес. Я, конечно, переживаю за Абдулманапа. Хочу, чтобы такой великий человек выздоровел", - приводит слова Мендеса ТАСС.

Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу из-за проблем с сердцем, а позже у него подтвердили коронавирус.

Ранее сообщалось, что отца Хабиба поддержал ирландский боец UFC Конор Макгрегор.