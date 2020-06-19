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"Бойцовский остров UFC": полные карды ближайших турниров

"Бойцовский остров UFC": полные карды ближайших турниров
Обновлено 10:45 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Facebook
Стали известны имена всех бойцов, которые выступят на "Бойцовском острове" UFC на ближайших четырех турнирах.

В июле 2020 года UFC планирует провести серию турниров на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. За две недели промоушен организует четыре шоу. Менее чем за месяц до первого из них боссы лиги представили участников всех турниров. Ниже представлены полные версии кардов.

11 июля. UFC 251

Основной кард:

Камару Усман — Гилберт Бёрнс

Александер Волкановски — Макс Холлоуэй

Пётр Ян — Жозе Алду

Джессика Андраде — Роуз Намаюнас

Пейдж Ванзант — Аманда Рибас

Предварительный кард:

Волкан Оздемир — Йиржи Прохазка

Элизеу Залески дос Сантос — Муслим Салихов

Макван Амирхани — Дэнни Хенри

Леонардо Сантос — Роман Богатов

Марчин Тыбура — Александр Романов

Раулиан Пайва — Жалгас Жумагулов

Кароль Роса — Ванесса Мело

Мартин Дэй — Дэйви Грант.

15 июля

Основной кард:

Келвин Каттар — Дэн Иге

Фрэнки Эдгар — Педро Муньос

Карла Эспарза — Марина Родригес

Абдул Разак Альхассан — Мунир Лаззез

Джаред Гордон — Крис Фишголд

Предварительный кард:

Модестас Букаускас — Винисиус Морейра

Молли Маккенн — Талиа Сантос

Рикардо Рамос — Лерон Мерфи

Джон Филиппс — Душко Тодорович

Тим Эллиотт — Райан Бенуа

Диана Бельбита — Лиана Джоджуа

18 июля

Основной кард:

Дейвисон Фигейредо — Джозеф Бенавидес

Джек Херманссон — Келвин Гастелум

Марк Дьякисе — Рафаэль Физиев

Ариан Липски — Луана Каролина

Алешандре Пантожа — Аскар Аскаров

Предварительный кард

Роман Долидзе — Хадис Ибрагимов

Грант Доусон — Нэд Наримани

Джо Даффи — Джоэль Альварес

Бретт Джонс — Монтель Джексон

Тагир Уланбеков — Александр Доскальчук

Дэйви Рамос — Арман Царукян

Карлос Фелипе — Сергей Спивак

25 июля

Основной кард:

Роберт Уиттакер — Даррен Тилл

Маурисио Руа — Антонио Рожерио Ногейра

Алекс Оливейра — Петер Соботта

Фабрисиу Вердум — Александер Густафссон

Дэнни Робертс — Николас Далби

Предварительный кард:

Том Аспиналь — Джек Колльер

Джастин Тафа — Рафаэль Пессоа

Мовсар Евлоев — Майк Гранди

Бет Коррейя — Пэнни Киянзад

Натаниэль Вуд — Умар Нурмагомедов

Рамазан Эмеев — Шавкат Рахмонов.

Ранее Уайт назвал лучших бойцов UFC в истории.

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MMA, UFC.

Автор:

Телеграф
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