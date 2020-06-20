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Греко-римскую борьбу могут убрать из программы Олимпийских игр, Беленюк решительно против

Греко-римскую борьбу могут убрать из программы Олимпийских игр, Беленюк решительно против
Обновлено 18:59 Сегодня Телеграф xsport
Греко-римскую борьбу могут убрать из программы Олимпийских игр-2024 года. Об этом сообщил и.о. президента Федерации борьбы Азербайджана и член бюро Объединенного мира борьбы (UWW) Намик Алиев.

"В 2022 году в Дакаре пройдут юношеские Олимпийские игры, из программы которых убрали соревнования по греко-римской борьбе. Взамен добавили пляжную борьбу. У Международного олимпийского комитета свои принципы, они стараются сделать борьбу зрелищной. По всей видимости, греко-римский стиль выйдет из программы Олимпиады-2024".

Украинский борец-чемпион Жан Беленюк прокомментировал эту новость:

"В первую очередь, борьба уже сталкивалась с подобными заявлениями и новостями. Мы все это преодолели, доказали приоритетность этого вида спорта в олимпийской программе.

На самом деле, эта новость для меня была неожиданной. Я так понимаю, это связанно со зрелищностью нашего вида спорта. Но, я думаю, в UWW должны приложить максимум усилий, чтобы доказать, что это не так. Может какие-то новые правила разработать, новый какой-то подход в греко-римской борьбе. Потому что это древнейший вид спорта. Он был еще в Древней Греции, с самого начала Олимпийских игр. Поэтому, надеюсь, этот вопрос будет урегулирован и на Олимпийских играх в Париже-2024 мы увидим греко-римскую борьбу тоже среди всех видов спорта, которые представлены в программе".

Действительно, греко-римскую борьбу уже хотели убрать из программы Олимпийских игр еще в 2020 году, но в МОК проголосовали против этого решения. Отметим, что греко-римская борьба входит в программу современной Олимпиады с самых первых соревнований в Афинах в 1896 году. Правда, 1900 году соревнования в этом виде спорта не проводились.

Ранее Беленюк отреагировал на решение Святослава Вакарчука уйти с Рады.

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Все по теме:

Олимпийские игры, Греко-римская борьба, Жан Беленюк, Намик Алиев.

Автор:

Телеграф
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