В биатлоне со следующего сезона произойдет глобальное изменение

В биатлоне заботятся об окружающей среде.

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил о запрете на использование фторсодержащих средств для подготовки лыж начиная с сезона-2020/2021.

Это решение принято в соответствии с правилами Евросоюза, которые вступят в силу в июле 2020 года и призваны снизить негативное влияние человека на окружающую среду.

Вскоре IBU уточнит новые правила, в том числе объявит предельно допустимое количество фтора в мазях, а также расскажет о процедурах проверки и санкциях.

Ранее сообщалось, что украинских биатлонистов будут тестировать на допинг.