Велогонщик Примож Роглич выиграл первую гонку после возобновления сезона

Велогонщик Team Jumbo-Visma Примож Роглич выиграл национальный чемпионат Словении.

Гонка стала первым официальным соревнованием под эгидой UCI после возобновления сезона.

Роглич вырвал победу в финальном рывке на вершине 8-километрового подъема. Серебро завоевал Тадей Погачар (UAE-Team Emirates), бронза досталась партнеру украинца Марка Падуна по команде Bahrain — McLaren Матею Могоричу.

Для прошлогоднего победителя Вуэльты эта гонка была также первой в сезоне. В этом году ключевой целью Приможа остается Тур де Франс, который стартует в конце августа.

Сезон в велоспорте был остановлен из-за пандемии коронавируса, последней элитной гонкой до вынужденной паузы оставалась многодневка Париж — Ницца, завершившаяся 14 марта.

Ранее Лэнс Армстронг рассказал о допинге и раке.