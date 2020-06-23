Украинская шахматистка Музычук: Я вынуждена ездить в Россию

По словам украинки, в ином случае ей придется завершить карьеру.

Украинская шахматистка Анна Музычук объяснила, почему не может пропускать соревнования в России.

– Почему ФИДЕ иногда проводит соревнования в странах, где есть проблемы с демократией – Саудовской Аравии, Иране, России?

– В Иране и Саудовской Аравии провели только по одному крупному турниру. Что касается России, то там проводятся соревнования самого высокого уровня. Трудно изменить эту ситуацию. Президент ФИДЕ – россиянин, а в России на государственном уровне очень большая поддержка шахмат, туда вливают кучу денег.

– Украинского шашиста Аникеева в свое время дисквалифицировали за вышиванку. У вас не было каких-то странных моментов в России?

– У меня никогда не было проблем в этом плане. Ко мне в России нормально относились.

– Цитата Павла Эльянова: «В 2014-м поехал на турнир в России, но морально чувствовал себя плохо. Психологически было неудобно». Как было вам?

– Я давала большое обширное интервью на эту тему, где объясняла свою точку зрения и позицию. У меня просто нет выбора. Я должна ездить в Россию на официальные соревнования. Если я не участвую в основных соревнованиях, то просто нужно заканчивать карьеру.

Напомним, в прошлом году Анна Музычук стала вице-чемпионкой мира по блицу.