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Усман решил сменить тренировочный лагерь перед чемпионским боем

Усман решил сменить тренировочный лагерь перед чемпионским боем
Обновлено 22:42 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман принял решение сменить тренировочный лагерь для подготовки к бою против Гилберта Бернса 11 июля.

Напомним, что Усман и Бернс почти всю свою карьеру тренировались у Генри Хуфта в зале Sanford MMA. Сам Хуфт ранее уже заявил, что в бою Усман-Бернс не будет находится в углу ни одного ни второго бойца, но оба могут готовиться в его зале. Камару заявил, что будет готовиться к бою в Денвере под руководством Тревора Виттмана, известного по работе с Джастином Гэтжи и Роуз Намаюнас.

"Флорида была моей базой в течение долгого времени, но мы выросли оттуда, — сказал Усман ESPN. — У нас всегда были одни из лучших партнеров по тренировкам и отличные тренеры".

"Но в этот момент моей карьеры я хотел немного больше внимания, чтобы кто-то мог сказать: "Вы придете в это время и будете работать над этим конкретным навыком". Это очень трудно сделать, когда с вами в зале от 40 до 50 парней, которым также нужно внимание".

"У нас было много полусредневесов в этом спортзале. В какой-то момент, когда вы тренируетесь с этими ребятами ежедневно и являетесь чемпионом мира, эти парни изучают вас, и если они однажды одолеют вас, они думают, что это их время. Небольшое отделение от этого хорошо, чтобы не дать возможность этим парням полностью изучить тебя".

Ранее Порье бросил вызов Гэтжи.

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Все по теме:

MMA, UFC, Камару Усман, Гилберт Бернс.

Автор:

Телеграф
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