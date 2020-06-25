Автомобиль BMW X5 чемпиона мира по кикбоксингу подожгли в Ровно (Фото)

Роман Кроль – муж чемпионки Европы по легкой атлетике Натальи Прищепы.

В Ровно по факту поджога внедорожника BMW X5 полиция открыла уголовное производство. Автомобиль принадлежит известному спортсмену и тренеру Роману Кролю, чемпиону мира по кикбоксингу и мужу двукратной чемпионки Европы по легкой атлетике Натальи Прищепы-Кроль.

Следственно-оперативная группа установила, что транспортное средство принадлежит 34-летнему спортсмену и был припаркован на автостоянке. Охранник вовремя заметил огонь, вызвал пожарных и в результате самостоятельно потушил пожар. Огонь повредил только переднюю часть внедорожника.





По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. С места происшествия криминалисты изъяли фрагмент тряпки и обгоревшую пластиковую емкость с остатками горюче-смазочных материалов.