Олимпийские игры могут пройти в Австралии

Олимпийские игры 2032 года могут пройти в Австралии.

Австралия поборется за право проведения Олимпийских игр 2032 года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации источника, глава Национального олимпийского комитета (НОК) Австралии Джон Коутс выразил желание вернуть на рассмотрение Международным олимпийским комитетом (МОК) заявку города Квинсленд, которая была приостановлена в мае из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Решение может быть принято в 2022-м или 2023 году.

Напомним, что последний раз Австралия принимала Игры в 2000 году. В Сиднее украинские спортсмены завоевали 23 медали - 3 золотые, 10 серебряных и 10 бронзовых.