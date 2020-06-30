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В Украине стартует CS:GO турнир Red Bull Flick

В Украине стартует CS:GO турнир Red Bull Flick
Обновлено 10:12 Сегодня Телеграф
В Украине впервые пройдет Red Bull Flick - уникальный турнир по Counter-Strike в формате 2х2! Регистрация уже открыта!

Red Bull Flick - уникальные соревнования CS:GO 2v2 – масштабное киберспортивное событие, которое объединит всех игроков Counter-Strike. Как новички, так и про-игроки, смогут сыграть в новом турнире с уникальными правилами и на неизведанных полях боя.

В соревновании могут принимать участие все, кто достигли 16 лет, и не только украинцы, но и граждане других стран, среди которых Казахстан, Беларусь, Узбекистан и другие.

Больше деталей о событии и регистрация здесь: www.redbull.ua/flick.

Red Bull Flick - это турнир по CS:GO с новым игровым режимом, созданным специально для команд из двух игроков. Основная цель в Red Bull Flick - захватить и удерживать флаг. Для победы необходимо удерживать его в специальной зоне в течение 45 секунд.

Создавайте команду и залетайте на турнир!

• 24 июня - запуск серверов

• 11 - 26 июля - онлайн квалификации

2 августа - Гранд финал

Команды из двух игроков столкнутся в борьбе на совершенно новых картах Red Bull с уникальной механикой и ландшафтом, специально разработанными для нового игрового режима "Захват флага". В новом игровом режиме задействовано 5 новых карт: двойной форт под названием Castle, многоуровневый Garden, на котором придется от души попрыгать, динамичный Speedway, футуристический Matrix с телепортами и уютный тропический Himalaya.

Все эти карты уже доступны для скачивания в Steam.

В рамках турнира Red Bull Flick будут проведены 10 квалификаций:

Квалификации №1-4: 11 и 12 июля

Квалификации №5-8: 18 и 19 июля

Квалификации №9-10: 25 июля


Кроме самих квалификаций, у участников также есть возможность подготовиться к соревнованию и потренироваться. Red Bull открывает специальные серверы, на которых любой желающий вместе с другом может прокачать свои скиллы в режиме «Захват флага», а также заработать очки в рейтинге. Игроки, занявшие топ 8 рейтинга серверов, также автоматически получат место в финале Red Bull Flick.

10 команд, которые займут первое место в квалификациях, пройдут в финал турнира, который состоится в августе этого года, и смогут побороться за значительный призовой фонд:

Первое место - 2 ноутбука Lenovo Legion 7i.

Второе место - 2 Монитора Lenovo G34w-10.

Все финалисты турнира получат набор комплектующих от наших партнеров - Phillips One Blade, Jabra, HyperX и специальный комплект от Red Bull. Лучшие игроки на серверах также получат поощрительные призы и карты Steam разного номинала.

Lenovo Legion 7i - производительный гейминговый ноутбук. В топовой комплектации Legion 7i оснащен восьми ядерным процессором Intel Core i9 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Super в дизайне Max-Q. В ноутбук встроена система охлаждения на испарительной камере, которая позволяет эффективно отводить тепло. 15-дюймовый FHD-дисплей с яркостью 500 кд/м² обладает частотой обновления 240 Гц и откликом 1 м/с, благодаря чему игроки получают ощутимое преимущество перед соперниками в онлайн-шутерах.

Lenovo G34w-10 - 34-дюймовый изогнутый на 1500R монитор с разрешением WQHD и яркостью 350 кд/м². Экран с частотой обновления 144 Гц, быстрым временем отклика 1 м/с и встроенной технологией AMD FreeSync Premium™ позволяет в полной мере ощутить захватывающий игровой процесс без мерцания или размывания изображения.

Регистрация на Red Bull Flick доступна по ссылке.

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Киберспорт, CS:GO.

Автор:

Телеграф
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