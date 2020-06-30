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145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина

145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
Обновлено 19:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Рестлер Кит Ли был изнасилован женщиной. Об этом спортсмен рассказал в интервью Mopo.de.

Действующий чемпион Северной Америки рестлер Кит Ли рассказал свою шокирующую историю, которая случилась с ним в одном из караоке-баров Техаса несколько лет назад.

После "выступления" к Ли подсела девушка, которая намекнула, что он ей нравится. В ходе "приятного разговора" боец отказал ей, а в качестве компенсации предложил ей выпить. Незнакомка отказалась, но сделала свое контр-предложение выпить. Кит спел одну песню и после возвращения из туалета увидел два напитка у нее в руках. 

После выпитого алкоголя у рестлера появились большие пробелы в памяти.

"Я могу вспомнить только то, как проснулся голым в гостиничном номере - не знаю даже, была ли это моя собственная комната. Я был растерян и находился в паническом состоянии. Повезло, что кошелек и телефон были при мне. Абсолютно каждый может стать жертвой. Поэтому я бросил пить без видимой причины", - цитирует Ли Mopo.

Ранее сообщалось, что известный рестлер Шад Гаспард утонул в океане, спасая сына.

 

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Реслинг, Кит Ли.

Автор:

Телеграф
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