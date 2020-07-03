Чемпионки Украины сестры Махно задумались о смене гражданства из-за чиновнического произвола

Лидеры пляжного волейбола Украины сестры Махно рассматривают радикальные варианты после того, как чиновники лишили их законной стипендии.

Функционеры ФВУ (Федерация волейбола Украины) решили, что действующие чемпионки Украины Ирина и Инна Махно, которые воспитывались без родителей, не нуждаются в деньгах и забрали у них законную стипендию. При этом призерки последнего ЧУ финансируются в полном объеме. Сейчас девушки восстанавливают кондиции после паузы в спорте, связанной с пандемией коронавируса, однако эта ситуация их совсем не радует. Данные обстоятельства заставили спортсменок задуматься о выступлении под другим флагом, а предложений хватает.

"До этой ситуации, которая сложилась сейчас: нас игнорируют, не финансируют и нас не подают ... Я патриотка и даже никогда не хотела представлять другую страну. Но когда ты смотришь как к тебе относятся здесь, то уже появляются мысли "почему бы и нет", "почему не выступать там где тебя будут уважать, где с тобой будут считаться". Обидно, что в твоей стране Украине так к тебе относятся, нас не видят и не поддерживают.", - рассказала Инна Махно в сюжете NewsRoom на телеканале "Киев".

Пользователи Сети возмущены поведением чиновников в данной ситуации и требуют ответов от ФВУ.

"Вот так в Украине убивают спорт высоких достижений!Прошу максимального распространения и огласки . А главное - требую официальных объяснений от ФВУ и Министерства молодежи и спорта. Не удивляет то, что предатели Украины, которые сели в кресла членов Волейбольной комиссии при ФВУ, шантажируют и дискриминируют ведущих игроков. Но почему в министерстве закрывают глаза на чиновнический произвол? Способно ли новое руководство сломать коррупционные схемы или опять будет ходить по кругу?", - написал Александр Мартыненко.