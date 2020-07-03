SetkaCupOpen 2020: результаты турнира по настольному теннису

В Киеве спорт выходит из карантина. Состоялся турнир по настольному теннису SetkaCupOpen.

На этих выходных в спортивном клубе "Гурман" в Киеве состоялся первый открытый некоммерческий турнир по настольному теннису - SetkaCupOpen 2020. Турнир был проведен в формате открытого некоммерческого соревнования.

Основной целью организации турнира было создание для игроков возможности почувствовать силу настоящего командного духа, наладить профессиональные связи и получить интересный профессиональный опыт.

Мероприятие стало весомой поддержкой отечественного спорта в условиях пандемии COVID-19 и соответствующего сокращения государственного финансирования спорта в Украине в целом.

Таким образом, проведение турнира SetkaCupOpen 2020 осуществило вклад в развитие настольного тенниса в Украине.

Турнир проходил по системе командного соревнования. Каждая из восьми команд состояла из 4 участников, а именно:

• 1 мужчина в возрасте 18-49 лет

• 1 женщина в возрасте старше 16 лет;

• 1 мужчина в возрасте 50 лет и старше;

• 1 юниор любого пола 2002 - 2005 г.р.

Всего в турнире приняли участие 32 игрока.

По результатам проведенного турнира, призовые места получили:

1 место - команда "ГУРМАН" в составе: Ким Петра, Юреневой Светланы, Неборак Дмитрия, Балбас Федора;

2 место - команда "GURMAN COMPETITIONS BI-TURBO" в составе: Рыбки Алексея, Ефимовой Анастасии, Баранова Максима, Потопляка Григория;

3 место - команда "РАКЕТКА" в составе: Дробова Дмитрия, Мидвецькой Анастасии, Грибана Вадима, Динабурга Леонида.

Другие команды заняли следующую последовательность в турнирной сетке:

4 место - команда "ОРИОН";

5 место - команда "ПОБЕДА";

6 место - команда "КИЕВСКИЕ МОЛНИИ";

7 место - команда "РАКЕТА";

8 место - команда "ПАТРИОТ".

Все участники турнира получили памятные призы, а те, ктовзял призовые места, получили денежные вознаграждения.

Организатор SetkaCup 2020, Денис Калачевский прокомментировал событие: "Никто и никогда не устраивал подобные мероприятия, поэтому я очень доволен, что турнир наконец состоялся. Интрига сопровождала абсолютно все матчи, а искренние и яркие эмоции наблюдались даже у бывалых спортсменов. Каждому было интересно и приятно проводить время - и это самое главное".

Организаторы турнира также не забыли и о болельщиках, которые наблюдали за проведением турнира в он-лайн режиме. Самые преданные из них были награждены мерчем, который был разыгран в конкурсе.