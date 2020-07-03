Скачать
Пятница, 03.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Усик - второй номер в рейтинге WBC
Усик - второй номер в рейтинге WBC
Рябоконь и Буяльский стали лучшими по итогам месяца в УПЛ
Рябоконь и Буяльский стали лучшими по итогам месяца в УПЛ
Рекордный гол Рамоса - в обзоре матча Реал - Хетафе (Видео)
Рекордный гол Рамоса - в обзоре матча Реал - Хетафе (Видео)
Ужасная травма Оспины и командный гол - в обзоре матча Аталанта - Наполи (Видео)
Ужасная травма Оспины и командный гол - в обзоре матча Аталанта - Наполи (Видео)

SetkaCupOpen 2020: результаты турнира по настольному теннису

SetkaCupOpen 2020: результаты турнира по настольному теннису
Обновлено 16:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В Киеве спорт выходит из карантина. Состоялся турнир по настольному теннису SetkaCupOpen.

На этих выходных в спортивном клубе "Гурман" в Киеве состоялся первый открытый некоммерческий турнир по настольному теннису - SetkaCupOpen 2020. Турнир был проведен в формате открытого некоммерческого соревнования.

Основной целью организации турнира было создание для игроков возможности почувствовать силу настоящего командного духа, наладить профессиональные связи и получить интересный профессиональный опыт.

Мероприятие стало весомой поддержкой отечественного спорта в условиях пандемии COVID-19 и соответствующего сокращения государственного финансирования спорта в Украине в целом.

Таким образом, проведение турнира SetkaCupOpen 2020 осуществило вклад в развитие настольного тенниса в Украине.

Турнир проходил по системе командного соревнования. Каждая из восьми команд состояла из 4 участников, а именно:

1 мужчина в возрасте 18-49 лет

• 1 женщина в возрасте старше 16 лет;

• 1 мужчина в возрасте 50 лет и старше;

• 1 юниор любого пола 2002 - 2005 г.р.

Всего в турнире приняли участие 32 игрока.

По результатам проведенного турнира, призовые места получили:

1 место - команда "ГУРМАН" в составе: Ким Петра, Юреневой Светланы, Неборак Дмитрия, Балбас Федора;

2 место - команда "GURMAN COMPETITIONS BI-TURBO" в составе: Рыбки Алексея, Ефимовой Анастасии, Баранова Максима, Потопляка Григория;

3 место - команда "РАКЕТКА" в составе: Дробова Дмитрия, Мидвецькой Анастасии, Грибана Вадима, Динабурга Леонида.

Другие команды заняли следующую последовательность в турнирной сетке:

4 место - команда "ОРИОН";

5 место - команда "ПОБЕДА";

6 место - команда "КИЕВСКИЕ МОЛНИИ";

7 место - команда "РАКЕТА";

8 место - команда "ПАТРИОТ".

Все участники турнира получили памятные призы, а те, ктовзял призовые места, получили денежные вознаграждения.

Организатор SetkaCup 2020, Денис Калачевский прокомментировал событие: "Никто и никогда не устраивал подобные мероприятия, поэтому я очень доволен, что турнир наконец состоялся. Интрига сопровождала абсолютно все матчи, а искренние и яркие эмоции наблюдались даже у бывалых спортсменов. Каждому было интересно и приятно проводить время - и это самое главное".

Организаторы турнира также не забыли и о болельщиках, которые наблюдали за проведением турнира в он-лайн режиме. Самые преданные из них были награждены мерчем, который был разыгран в конкурсе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Настольный теннис, SetkaCupOpen 2020.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионки Украины сестры Махно задумались о смене гражданства из-за чиновнического произвола
02 Усик назвал свой самый сложный бой в карьере
03 Экс-форвард Барселоны назвал Месси "полутораметровым аутистом"
04 Манчестер Сити "поздравил" Ливерпуль четырьмя голами: обзор матча (Видео)
05 Манчестер Сити устроил "чемпионский коридор" Ливерпулю (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь