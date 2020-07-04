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Расовая дискриминация: Команда по американскому футболу Washington Redskins сменит название

Расовая дискриминация: Команда по американскому футболу Washington Redskins сменит название
02:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Команде по американскому футболу Washington Redskins придется изменить название.

Популярная команда по американскому футболу Washington Redskins, известная своим логотипом краснокожего индейца, заявила, что пересмотрит свое название на фоне массовых протестов в США против расовой дискриминации.

Об этом заявил в пятницу владелец команды Дэн Снайдер, сообщает The Hill.

"Снайдер давно защищал название своей команды – несмотря на критику, что она имеет расистские высказывания, однако в последнее время он претерпел мощного давления со стороны главных спонсоров, которые поддержали изменения", - замечает издание.

В частности, столичный стадион FedEx, где базируется команда Washington Redskins, прислал письменное требование владельцу изменить название команды. А сеть спортивной одежды Nike изъяла из продажи именную продукцию с логотипами популярного в США индейца.

Напомним: в течение последнего месяца Соединенные Штаты охватили протесты, которые призывают прекратить жестокость полиции и системный расизм в стране. При этом, протестующие сносили статуи лидеров конфедератов, в Конгрессе раздаются инициативы о переименовании военных баз, названных в честь представителей Конфедерации. В прошлом месяце на стадионе RFK в Вашингтоне была демонтирована статуя Джорджа Престона Маршалла, основателя команды Redskins.

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Американский футбол, Washington Redskins.

Автор:

Телеграф
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