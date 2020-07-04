Отец Нурмагомедова был чемпионом Украины и играл в футбол в Полтаве

Коронавирус не выбирает. В это сложно поверить, но в 57 лет умер великий тренер Абдулманап Нурмагомедов, который воспитал 18 чемпионов мира, а главным чемпионом его жизни стал сын - Хабиб Нурмагомедов.

Интересно, что в далеком 1992 году он воспитал чемпиона мира по спортивному самбо — своего младшего брата Нурмагомеда Нурмагомедова, который на тот момент также выступал за сборную Украины.

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Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов учился в Полтаве и был чемпионом Украины по вольной борьбе и самбо, а в молодости играл в полтавском футбольном клубе.

К слову, Хабиб свой первый бой провел именно в Полтаве и имел шанс выступать за Украину.