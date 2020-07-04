Скачать
Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Дубль Мораты - в обзоре матча Атлетико - Мальорка (Видео)
Дубль Мораты - в обзоре матча Атлетико - Мальорка (Видео)
Еще один бой на "Бойцовском острове UFC" отменен из-за коронавируса
Еще один бой на "Бойцовском острове UFC" отменен из-за коронавируса
Реакция бойцовского мира на смерть Абдулманапа Нурмагомедова
Реакция бойцовского мира на смерть Абдулманапа Нурмагомедова
Динамо - Шахтер: анонс и где смотреть
Динамо - Шахтер: анонс и где смотреть

Отец Нурмагомедова был чемпионом Украины и играл в футбол в Полтаве

Отец Нурмагомедова был чемпионом Украины и играл в футбол в Полтаве
17:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
На 58-м году жизни от коронавируса скончался Абдулманап Нурмагомедов - отец чемпиона мира по UFC Хабиба Нурмагомедова.
  • 1

    Коронавирус не выбирает. В это сложно поверить, но в 57 лет умер великий тренер Абдулманап Нурмагомедов, который воспитал 18 чемпионов мира, а главным чемпионом его жизни стал сын - Хабиб Нурмагомедов.

  • 2

    Интересно, что в далеком 1992 году он воспитал чемпиона мира по спортивному самбо — своего младшего брата Нурмагомеда Нурмагомедова, который на тот момент также выступал за сборную Украины.

  • 3

    Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов  учился в Полтаве и был чемпионом Украины по вольной борьбе и самбо, а в молодости играл в полтавском футбольном клубе.

    К слову, Хабиб свой первый бой провел именно в Полтаве и имел шанс выступать за Украину.

  • 4

  • 5

    Также нужно вспомнить, Абдулманап Нурмагомедов был тренером бойцовского клуба России Eagles MMA и чемпион Украины по дзюдо .

  • 6

    Реакция бойцовского мира на смерть Абдулманапа Нурмагомедова

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Абдулманап Нурмагомедов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Если Месси покинет Барселону: назван клуб, куда перейдет футболист
02 Пушечный удар Исака - в обзоре матча Реал Сосьедад - Эспаньол (Видео)
03 Мораес откровенно рассказал, почему принял гражданство Украины (Видео)
04 Иммобиле обошел Шевченко в списке лучших бомбардиров
05 Рома может изменить главного тренера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь