У украинского бойца Доскальчука поменялся соперник из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова

У украинского бойца ММА Александра Доскальчука поменялся соперник на дебютный бой в UFC.

Украинец Александр Доскальчук на турнире UFC Fight Night 19 июля должен был провести свой дебютный поединок в промоушене против россиянина Тагира Уланбекова, однако их схватка отменена в связи со смертью тренера Уланбекова Абдулманапа Нурмагомедова.

Кроме того, свой вылет на "Бойцовский остров UFC" в Абу-Даби отменил еще один боец Абдулманапа - двоюродный брат Хабиба Умар Нурмагомедов. Умар должен был сразиться 25 июля с англичанином Натаниэлем Вудом.

Теперь Доскальчук проведет поединок с канадцем Малкольмом Гордоном.

Ранее сообщалось, о вспышке коронавируса на "Бойцовском острове".