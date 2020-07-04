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У украинского бойца Доскальчука поменялся соперник из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова

У украинского бойца Доскальчука поменялся соперник из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова
Обновлено 17:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
У украинского бойца ММА Александра Доскальчука поменялся соперник на дебютный бой в UFC.

Украинец Александр Доскальчук на турнире UFC Fight Night 19 июля должен был провести свой дебютный поединок в промоушене против россиянина Тагира Уланбекова, однако их схватка отменена в связи со смертью тренера Уланбекова Абдулманапа Нурмагомедова.

Кроме того, свой вылет на "Бойцовский остров UFC" в Абу-Даби отменил еще один боец Абдулманапа - двоюродный брат Хабиба Умар Нурмагомедов. Умар должен был сразиться 25 июля с англичанином Натаниэлем Вудом.

Теперь Доскальчук проведет поединок с канадцем Малкольмом Гордоном.

Ранее сообщалось, о вспышке коронавируса на "Бойцовском острове".

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MMA, UFC, Александр Доскальчук.

Автор:

Телеграф
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