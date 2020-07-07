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НХЛ возвращается: названа дата рестарта

НХЛ возвращается: названа дата рестарта
Обновлено 08:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
Сезон Национальной хоккейной лиги возобновится 1 августа.

Руководство Национальной хоккейной лиги и профсоюз игроков опубликовали протокол возобновления сезона, согласно которому предварительный раунд плей-офф Кубка Стэнли начнётся 1 августа.

13 июля в клубах НХЛ откроются тренировочные лагеря, а 26 июля команды отправятся в города, которые примут матчи плей-офф. Города-хабы пока не объявлены.

Напомним, регулярный чемпионат завершён досрочно. За Кубок Стэнли сразятся 24 клуба, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в плей-офф не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды параллельно круговому турниру проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам конференций. С первого раунда серии будут до четырёх побед.

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НХЛ, Хоккей, Спорт.

Автор:

Телеграф
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