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Сделка века: американский футболист подписал рекордный контракт в истории спорта

Сделка века: американский футболист подписал рекордный контракт в истории спорта
Обновлено 15:04 Сегодня Телеграф championat.com
Квотербек Патрик Махоумс подписал рекордный контракт с клубом Национальной футбольной лиги (НФЛ) Канзас-Сити.

В соответствии с условиями соглашения, которое вступит в силу в 2022 году, 24-летний Махоумс за 10 лет заработает $ 503 млн, и это самый крупный контракт в истории профессионального спорта, сообщает ESPN. Предыдущий контракт с клубом спортсмен заключил в 2017 году.

До этого рекорд принадлежал бейсболисту клуба "Лос-Анджелес Энджелс" Майку Трауту. В 2019 году он подписал 12-летний контракт на сумму $ 430 млн.

Махоумс выступает за "Канзас-Сити" с 2017 года. Клуб выбрал его на драфте под 10-м номером. В минувшем сезоне "Канзас-Сити" впервые с 1970 года стал чемпионом NFL, выиграв Супербоул, а Махоумса признали самым ценным игроком.

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Все по теме:

НФЛ, Американский футбол, Патрик Махоумс.

Автор:

Телеграф
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