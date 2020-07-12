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Петр Яр нокаутировал легендарного чемпиона Жозе Альдо (Видео)

Петр Яр нокаутировал легендарного чемпиона Жозе Альдо (Видео)
Обновлено 07:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Петр Ян победил бразильца Альдо и завоевал чемпионский титул.

На турнире UFC 251, который проходил в столице ОАЭ Абу-Даби под названием "Бойцовский остров", состоялся один из главных боев вечера Петр Ян (15-1) - Жозе Альдо (28-7). Легендарный 33-летний бразилец встречался с перспективным российским бойцом, который младше его на 6 лет.

Петр Ян сумел взять под контроль бой с первого раунда. Во втором раунде Альдо продемонстрировал, что не зря является легендой UFC и провел отличный отрезок боя. Но потом весь бой продолжался под диктовкой Яна.

В пятом раунде судья остановил бой - технический нокаут от Яна, который завоевал чемпионский титул UFC в легчайшем весе.

Видео нокаута

Видео боя

Двойной нокдаун: в США боксеры "уронили" друг друга одновременно (Видео)

Пётр Ян выиграл все 7 поединков под эгидой UFC.

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Все по теме:

Бокс, MMA, UFC, Жозе Альдо, Петр Ян.

Автор:

Телеграф
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