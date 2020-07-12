Петр Яр нокаутировал легендарного чемпиона Жозе Альдо (Видео)

Петр Ян победил бразильца Альдо и завоевал чемпионский титул.

На турнире UFC 251, который проходил в столице ОАЭ Абу-Даби под названием "Бойцовский остров", состоялся один из главных боев вечера Петр Ян (15-1) - Жозе Альдо (28-7). Легендарный 33-летний бразилец встречался с перспективным российским бойцом, который младше его на 6 лет.

Петр Ян сумел взять под контроль бой с первого раунда. Во втором раунде Альдо продемонстрировал, что не зря является легендой UFC и провел отличный отрезок боя. Но потом весь бой продолжался под диктовкой Яна.

В пятом раунде судья остановил бой - технический нокаут от Яна, который завоевал чемпионский титул UFC в легчайшем весе.

Видео нокаута

Видео боя

Пётр Ян выиграл все 7 поединков под эгидой UFC.