Петр Яр нокаутировал легендарного чемпиона Жозе Альдо (Видео)

На турнире UFC 251, который проходил в столице ОАЭ Абу-Даби под названием "Бойцовский остров", состоялся один из главных боев вечера Петр Ян (15-1) - Жозе Альдо (28-7). Легендарный 33-летний бразилец встречался с перспективным российским бойцом, который младше его на 6 лет.
Петр Ян сумел взять под контроль бой с первого раунда. Во втором раунде Альдо продемонстрировал, что не зря является легендой UFC и провел отличный отрезок боя. Но потом весь бой продолжался под диктовкой Яна.
В пятом раунде судья остановил бой - технический нокаут от Яна, который завоевал чемпионский титул UFC в легчайшем весе.
Видео нокаута
Видео боя
Пётр Ян выиграл все 7 поединков под эгидой UFC.