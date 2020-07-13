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Первый в мире: прыжку Бубки исполнилось 35 лет (Видео)

Первый в мире: прыжку Бубки исполнилось 35 лет (Видео)
Обновлено 12:33 Сегодня Телеграф Укринформ
35 лет назад Сергей Бубка первым в мире преодолел 6 метров в прыжках с шестом.

В этот день, 13 июля, ровно 35 лет назад произошло историческое событие. В 1985 году в Париже на Гран-При по прыжкам с шестом, которое было посвящено Дню взятия Бастилии, украинец Сергей Бубка впервые в истории спорта преодолел недостижимую ранее никому высоту 6 метров.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Его прыжок ознаменовал начало "новой эры" в легкоатлетическом мире. О Сергее Бубке, чей прыжок сравнили с настоящим взятием Бастилии, говорили: "Сверхчеловек шеста", "Легкоатлетический космос", "Покоритель прыжкового Эвереста", "Прыжок в XXI век"...

Невероятные результаты Олимпийского чемпиона, 10-кратного чемпиона мира, обладателя 35 мировых рекордов по многим показателям остаются непреодоленными. Его достижения уникальны. Он завоевал все высшие титулы на чемпионатах страны, Европы и мира, Олимпийских играх, Кубках Европы и мира. Высота Сергея Бубки в 6,14 метра на открытом воздухе (в олимпийском виде программы) и до сих пор остается непревзойденной. За наибольшее количество мировых достижений в легкоатлетическом спорте он занесен в Книгу рекордов Гиннеса. За выдающиеся спортивные достижения Бубка первым среди отечественных атлетов был удостоен высшей государственной награды - звания Героя Украины.

После окончания спортивной карьеры Сергей Бубка стал успешным спортивным менеджером. Сейчас он входит в руководство мирового спорта, занимая руководящие должности в Международном олимпийском комитете, где является членом Исполкома, и во Всемирной легкой атлетике (World Athletics), где является первым вице-президентом. С 2005 года возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины.

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Все по теме:

Легкая атлетика, Сергей Бубка, Спорт.

Автор:

Телеграф
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