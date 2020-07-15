Юлия Левченко в образе Роналду: забавные ролики от украинской спортсменки (Видео)

На своей странице в Инстаграмм Юлия Левченко поделилась подборкой забавных видеороликов, где спортсменка заменила лицо героев на свое. На одном из таких роликов Левченко выступает в роли Криштиану Роналду.
Также, смотрите на Левченко в образах Дорофеевой, Тины Кароли и, даже, Капитана Америки.
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Напомним, Юлия Левченко выступает в категории прыжки в высоту. Она является серебряным призёром чемпионата мира 2017 года, участницей летних Олимпийских игр 2016 года, и олимпийской чемпионкой среди юношей 2014 года.