Юлия Левченко в образе Роналду: забавные ролики от украинской спортсменки (Видео)

Одна из лучших украинских легкоатлеток Юлия Левченко поделилась забавными роликами.

На своей странице в Инстаграмм Юлия Левченко поделилась подборкой забавных видеороликов, где спортсменка заменила лицо героев на свое. На одном из таких роликов Левченко выступает в роли Криштиану Роналду.

Также, смотрите на Левченко в образах Дорофеевой, Тины Кароли и, даже, Капитана Америки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mood of the day choose your favorite Публикация от YULIIA LEVCHENKO (@levchenkou) 14 Июл 2020 в 2:32 PDT

Напомним, Юлия Левченко выступает в категории прыжки в высоту. Она является серебряным призёром чемпионата мира 2017 года, участницей летних Олимпийских игр 2016 года, и олимпийской чемпионкой среди юношей 2014 года.