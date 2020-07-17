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Самые богатые украинские киберспортсмены

Самые богатые украинские киберспортсмены
Обновлено 16:43 Сегодня Телеграф Фото: unsplash
Преуспевают на киберспортивном поприще и украинские таланты. В этой статье мы расскажем вам о самых богатых игроках из нашей страны.

Сегодня геймеры могут играть не только в свое удовольствие. В современном мире компьютерные игры уже давно стали средством серьезного заработка. За один турнир киберспортсмен может стать долларовым миллионером. Например, в 2019 году за победу на The International 5 игроков заработали более 15 миллионов долларов. Также, если посмотреть на матч-центр сайта https://dotabetz.com/ru/, можно увидеть, что на регулярной основе проводятся игры и турниры с призовыми фондами в десятки и сотни тысяч долларов.

Владимир No[o]ne Миненко – Dota 2

Роману всего 22 года, но он уже успел стать долларовым миллионером. За всю свою игровую карьеру игрок заработал более 1 600 000 долларов. И это только в качестве призовых. Также у киберспортсмена есть рекламные контракты, зарплата, донаты от болельщиков. А еще и новенький Mercedes-Benz, который ему подарили за звание лучшего игрока на одном из турниров.

Своих основных успехов No[o]ne добился в составе российской команды Virtus.Pro. В ней он выступает еще с 2016 года. За это время команда выиграла несколько турниров серии Major. На The International коллектив также поднимался достаточно высоко – 5-6 места в 2017 и 2018 годах. За это команда получила по миллиону долларов.

Роман Resolut1on Фоминок – Dota 2

Будущий киберспортсмен начал играть еще в первую Дота когда ему было 14-15 лет. Затем Роман перешел в Dota 2 и решил посвятить этой игре свою жизнь. За годы карьеры он сумел заработать 1 450 000 долларов США.

В качестве профессионального игрока Роман попробовал себя в самых разнообразных командах. Выступал он как вместе с российскими, украинскими киберспортсменами, так и с англоязычными игроками из Европы и Америки. Сейчас Фоминок играет в составе Virtus.Pro.

Наивысшее достижение в карьере Resolut1on – это 2 место на The International в 2016 году. Тогда до заветного Аегиса его команде не хватило буквально одного шага. За серебряные медали Роман и его коллектив Digital Chaos получили почти три с половиной миллиона долларов.

Самые богатые украинские киберспортсмены

Илья Lil Ильюк – Dota 2

В последнее время у киберспортсмена были определенные проблемы с постоянным местом работы. Долгое время игрок не состоял в команде. Сейчас он тоже не имеет постоянной организации.

Несмотря на это, за годы профессиональной игры Lil смог заработать внушительную сумму – чуть более 900 тысяч долларов. Больше половины выигрышных призовых приходится на 2017 год. Тогда все те же Virtus.Pro, в составе которых выступал Lil, завоевали золотые и серебряные медали на двух мейджорах, а также вошли в пятерку лучших на The International. Помимо этого команда выиграла еще ряд турниров рангом поменьше. Все это принесло Илье в 2017 году порядка 500 тысяч долларов только призовых.

Данил Dendi Ишутин – Dota 2

Имя этого киберспортсмена знакомо даже людям, далеким от индустрии игр. Dendi вместе с украинской командой Natus Vincere творили историю в начале 10-х годов.

Когда Valve только запустили свою Dota 2, они решили громко войти в киберспортивный мир. Для этого был организован турнир The International с баснословным для тех времен призовым фондом – 1 600 000 долларов США. «Рожденные побеждать» вместе с Dendi подтвердили свое название, одержав победу на первом TI. На пятерых команда получила 1 миллион условных единиц.

Высокий уровень игры пятерка показывала и на турнирах 2012, 2013 годов. Правда, Na'Vi всегда останавливались в шаге от золота.

После этого результаты Natus Vincere и Dendi в частности стали хромать. Несмотря на это, Даня и по сей день считается легендой Dota 2, его уважают как игроки, так и болельщики со всего мира.

Даниил Zeus Тесленко – Counter-Strike: Global Offensive

Самый богатый украинский КСер – это тоже настоящая легенда киберспорта. По сути, игрок стоял у истоков Natus Vincere, много лет выступал в составе этой команды, был ее неизменным капитаном. Однако в 2016 году Zeus был вынужден уйти – Тесленко дал дорогу молодым.

Тем не менее, это не помешало игроку найти новую команду, с которой он добился главного достижения в своей карьере – стал чемпионом турнира серии Major. За первое место его тогдашний коллектив Gambit получил 500 тысяч долларов.

В 2019 году Тесленко, который к тому времени вернулся в Na'Vi, завершил свою профессиональную карьеру. За годы игры Zeus сумел заработать почти 800 тысяч долларов призовых.

Материал публикуется на правах рекламы 

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Киберспорт, DotA 2, DotA, Киберспорт Украины.

Автор:

Телеграф
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