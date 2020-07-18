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CS:GO турнир Red Bull Flick в разгаре!

CS:GO турнир Red Bull Flick в разгаре!
Обновлено 07:22 Сегодня Телеграф
Впервые в Украине Red Bull Flick - уникальный турнир по Counter-Strike в формате 2х2!

Не успели зарегистрироваться на Red Bull Flick, а все квалификации забились? Допустимое количество участников увеличено вдвое – зарезервируй себе место в ближайшей квалификации на www.redbull.ua/flick.

Red Bull Flick — крупномасштабный любительский турнир, который проводится в рамках одноименного режима в CS:GO. Новый режим Red Bull Flick был создан специально для команд из двух человек, которые будут сражаться в формате “Захват флага”, где им придется заполучить флаг и удержать его в специальной зоне.

В соревновании могут принимать участие все, кто достигли 16 лет, и не только украинцы, но и граждане других стран, среди которых Казахстан, Беларусь, Узбекистан и другие.

CS:GO

Больше деталей о событии и регистрация здесь: www.redbull.ua/flick.

Специально для режима Red Bull Flick было создано пять совершенно новых карт. Каждая из них уникальна: от классического дизайна Castle и джунглей Himalaya до киберпанковой Matrix с яркими элементами и площадками для телепортов. Узнай подробности в отдельном материале и самостоятельно исследуй каждую из них, следуя информации на сайте турнира.

В рамках турнира Red Bull Flick будут проведены 10 квалификаций, первые четыре состоялись 11-12 июля, ближайшие пройдут 18 и 19 июля! Места для регистрации еще есть, максимальное количество участников было увеличено с 256 до 512 человек. Так что, скорее хватай друга и подавай заявку на участие в выбранных квалификациях. Создавайте команду и залетайте на турнир!

• 11 - 26 июля - онлайн квалификации

2 августа - Гранд финал

Серьезный бой требует соответствующей подготовки, поэтому Red Bull открыли специальные сервера на onetwo.gg/flick, где любой желающий может потренироваться на новых картах и заработать очки в отдельном рейтинге. По результатам месяца, топ-8 игроков этого рейтинга получат призы и автоматические путевки в гранд-финал турнира! 

Финал состоится 2 августа и в нем примут участие 10 команд, занявших первое место на квалификациях, и 4 лучшие команды с серверов. Участники будут бороться не только за чемпионский титул, но и за внушительный призовой фонд от Red Bull и партнеров!

1 место - 2 ноутбука Lenovo Legion 7i.

2 место - 2 Монитора Lenovo G34w-10.

Все финалисты турнира получат набор комплектующих от наших партнеров - Phillips One Blade, Jabra, HyperX и специальный комплект от Red Bull.

Регистрация на Red Bull Flick доступна по ссылке.

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Все по теме:

Спорт, Киберспорт, Counter-Strike.

Автор:

Телеграф
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