В Москве погибла известная фигуристка Екатерина Александровская

Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в субботу, 18 июля. По предварительной версии, спортсменка совершила суицид. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, известная фигуристка разбилась, выпав из окна московской многоэтажки.

Позднее была обнаружена записка Александровской со словом "люблю", которая и указывает на предварительную версию происшествия - суицид.

20-летняя Екатерина известна по своим выступлениям за сборную Австралии на Олимпийских играх в Пхенчхане (18-е место). Она выступала в парном катании с Харли Уиндзором в плоть до февраля 2020 года, затем спортивная пара распалась. Вместе Уиндзором они становились чемпионами мира среди юниоров в 2017 году, победителями юниорского финала Гран-при в том же году, а также дважды триумфовали в чемпионате Австралии (2017 и 2019 годы).

Александровская родилась в Москве и первые шаги в фигурном катании делала как "одиночница". В 2012 году она переехала в Днепр и стала выступать в паре с украинцем Владиславом Лысовым. Через два года Екатерина вернулась в РФ и стала выступать с местным фигуристом Александром Епифановым, а еще через два года они приняла решение сменить спортивное гражданство на австралийское.