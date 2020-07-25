Зарядись молнией Зевса - Parimatch представляет нового бренд-амбассадора

Живая легенда Counter Strike и один из самых узнаваемых и медийных людей в мировом киберспорте Даниил «Zeus» Тесленко и Parimatch объявили о начале сотрудничества. Фанатов киберспорта ждет множество ярких совместных активностей, новые турниры, обучение начинающих спортсменов в кибер академии.

Даниил Тесленко — экс-капитан золотого состава команды Natus Vincere, чемпион мира в двух разных версиях Counter Strike: 1.6 и Global Offensive. Его аудитория в соцсетях — более 1,5 миллионов подписчиков. Сейчас Даниил является успешным бизнесменом. Он все так же непрерывно связан с киберспортом и часть своих проектов реализует именно в этой сфере.

Сотрудничество с Даниилом – еще один значимый шаг Parimatch в сторону укрепления лидирующих позиций в киберспортивном беттинге. Бренд уже давно и успешно развивает киберспортивное направление, реализуя собственные масштабные турниры.

«Я рад стать амбассадором Parimatch, для меня это значит стать в один ряд с легендами спорта, Майком Тайсоном и Конором МакГрегором. Мне нравится стиль компании, он совпадает с моим видением мира: дерзкий, живой, непредсказуемый. Беттинг и киберспорт идут рядом уже очень долгое время, благодаря чему многие молодые команды начали свой путь, а также были сформированы призовые фонды турниров. Впереди много крутых активностей: выйдет наш совместный мерч, мы продолжим развитие любительского киберспорта и многое другое» — сказал Даниил Тесленко.

«Мы начинаем сотрудничать с игроком, имя которого вписано в историю мирового киберспорта. Он единственный русскоязычный игрок, который выигрывал чемпионат мира в двух разных версиях игры Counter Strike, 1.6 и Global Offensive. Даниил — это легенда, знаменитый спортсмен и человек, который по духу очень близок нашей компании. Впереди много всего интересного, добро пожаловать в семью Parimatch!» — поприветствовал амбассадора Степан Шульга, Head of Esports Parimatch.

О совместных активностях амбассадора и бренда узнавайте из наших соцсетей.