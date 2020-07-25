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Рефери боя Емельяненко - Исмаилов: Любой следующий удар мог оторвать кусок кожи

Рефери боя Емельяненко - Исмаилов: Любой следующий удар мог оторвать кусок кожи
10:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
Рефери объяснил, почему остановил бой Емельяненко и Исмаилова.

Российский рефери Виктор Корнеев объяснил причину остановки боя Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко.

«Бывают ситуации, в которой боец получает травму, но выходит из неудобной позиции и впоследствии может получить паузу, как-то восстановить силы. А здесь был град ударов, который не прекращался на протяжении трех раундов, и любой следующий удар мог оторвать кусок кожи, а я не мог этого допустить.

Могу сказать, что такие травмы, какая была в этот раз, случаются редко. Там рассечение шло по длине брови от середины переносицы до виска. То есть бровь повисла, буквально упала на глаз. И представьте, что очередной удар, совсем оторвал бы эту часть?! Я бы даже не смог представить, какая операция была бы по сшиванию. Сейчас просто сошьют верх и низ, а вот если бы Магомед продолжил бить, то было бы плохо.

Исмаилов жестко нокаутировал Емельяненко (Видео)

Нокдауна не было. А техническим нокаутом называется поражение ввиду травмы. Здесь травма Александра была достаточно тяжелой», — приводит слова Виктора Корнееа «Матч ТВ».

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Все по теме:

MMA, UFC, Александр Емельяненко, Магомед Исмаилов.

Автор:

Телеграф
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