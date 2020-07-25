Уиттакер - Тилл: результаты взвешивания и финальные битвы взглядов (Вилео)

Уже в ближайшее время состоится третий турнир UFC на "Бойцовском острове". За день до шоу бойцы взвесились и провели финальные стердауны.

В ночь с 25 на 26 июля на "Бойцовском острове" в ОАЭ состоится масштабный вечер профессионального ММА UFC on ESPN 14.

Возглавит кард бой средневесов Роберт Уиттакера и Даррен Тилла, который на взвешивании показали одинаковый вес. Кроме того, на Fight Island 3 пройдет интереснейшее противостояние двух тяжеловесов из рейтинга топ-15 UFC Александр Густафссон - Фабрисио Вердум. Также на Бойцовском острове попробует свои силы 15-й номер рейтинга полутяжей Антонио Роджерио Ногейра, которому будет противостоять Маурисио Хуа.

Отметим, боец предварительного карда Франсиско Тринальдо не вписался в лимит своей весовой категории на четыре фунта, однако его бой с Джеем Гербертом все равно состоится.

Результаты взвешивания:

Основной кард:

Роберт Уиттакер (186 фунтов) - Даррен Тилл (186)

Антонио Роджерио Ногейра (206) - Маурисио Хуа (206)

Александр Густафссон (240) - Фабрисио Вердум (242)

Карла Эспарза (116) - Марина Родригес (115.5)

Гаджимурад Антигулов (206) - Пол Крэйг (206)

Алекс Оливейра (171) - Питер Соботта (171)

Хамзат Чимаев (171) - Рис МакКи (170.5)

Предварительный кард:

Джей Герберт (156) - Франсиско Тринальдо (160)

Николас Дэлби (171) - Джесси Ронсон (171)

Том Аспинэл (248) - Джейк Коллье (264)

Мовсар Евлоев (146) - Майк Гранди (146)

Таннер Босер (235) - Рафаэль Пессоа (264)

Бет Кохейа (136) - Пэнни Кианзад (136)

Рамазан Эмеев (171) - Никлас Штольце (170.5)

Джон Кастаньеда (136) - Натаниэль Вуд (136)

Битвы взглядов:

В Украине в прямом эфире главные бои карда можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports Ukraine. Начало трансляции в 3:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Исмаилов жестко избил Емельяненко на вечере ММА в Сочи.