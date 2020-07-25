Скачать
Суббота, 25.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Исмаилов жестко нокаутировал Емельяненко (Видео)
Исмаилов жестко нокаутировал Емельяненко (Видео)
Хэй: Чисора выйдет против Усика, чтобы устроить жару
Хэй: Чисора выйдет против Усика, чтобы устроить жару
Емельяненко - Исмаилов: полный обзор боя (Видео)
Емельяненко - Исмаилов: полный обзор боя (Видео)
Петтис побил Бандехаса на Bellator 242 (Видео)
Петтис побил Бандехаса на Bellator 242 (Видео)

Уиттакер - Тилл: результаты взвешивания и финальные битвы взглядов (Вилео)

Уиттакер - Тилл: результаты взвешивания и финальные битвы взглядов (Вилео)
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Уже в ближайшее время состоится третий турнир UFC на "Бойцовском острове". За день до шоу бойцы взвесились и провели финальные стердауны.

В ночь с 25 на 26 июля на "Бойцовском острове" в ОАЭ состоится масштабный вечер профессионального ММА UFC on ESPN 14.

Возглавит кард бой средневесов Роберт Уиттакера и Даррен Тилла, который на взвешивании показали одинаковый вес. Кроме того, на Fight Island 3 пройдет интереснейшее противостояние двух тяжеловесов из рейтинга топ-15 UFC Александр Густафссон - Фабрисио Вердум. Также на Бойцовском острове попробует свои силы 15-й номер рейтинга полутяжей Антонио Роджерио Ногейра, которому будет противостоять Маурисио Хуа.

Отметим, боец предварительного карда Франсиско Тринальдо не вписался в лимит своей весовой категории на четыре фунта, однако его бой с Джеем Гербертом все равно состоится. 

Результаты взвешивания:

Основной кард:

  • Роберт Уиттакер (186 фунтов) - Даррен Тилл (186)
  • Антонио Роджерио Ногейра (206) - Маурисио Хуа (206)
  • Александр Густафссон (240) - Фабрисио Вердум (242)
  • Карла Эспарза (116) - Марина Родригес (115.5)
  • Гаджимурад Антигулов (206) - Пол Крэйг (206)
  • Алекс Оливейра (171) - Питер Соботта (171)
  • Хамзат Чимаев (171) - Рис МакКи (170.5)

Предварительный кард:

  • Джей Герберт (156) - Франсиско Тринальдо (160)
  • Николас Дэлби (171) - Джесси Ронсон (171)
  • Том Аспинэл (248) - Джейк Коллье (264)
  • Мовсар Евлоев (146) - Майк Гранди (146)
  • Таннер Босер (235) - Рафаэль Пессоа (264)
  • Бет Кохейа (136) - Пэнни Кианзад (136)
  • Рамазан Эмеев (171) - Никлас Штольце (170.5)
  • Джон Кастаньеда (136) - Натаниэль Вуд (136)

Битвы взглядов:

В Украине в прямом эфире главные бои карда можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports Ukraine. Начало трансляции в 3:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Исмаилов жестко избил Емельяненко на вечере ММА в Сочи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Исмаилов жестко нокаутировал Емельяненко (Видео)
02 Леоненко о назначении Луческу: Если Суркис будет лезть - ничего не получится
03 Малиновский не сумел забить пенальти: обзор матча Милан - Аталанта (Видео)
04 ПСЖ - обладатель Кубка Франции (Видео)
05 Кто выиграет путевку в Лигу Европы: сегодня определятся финалисты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь