Уиттакер - Тилл: результаты взвешивания и финальные битвы взглядов (Вилео)

В ночь с 25 на 26 июля на "Бойцовском острове" в ОАЭ состоится масштабный вечер профессионального ММА UFC on ESPN 14.
Возглавит кард бой средневесов Роберт Уиттакера и Даррен Тилла, который на взвешивании показали одинаковый вес. Кроме того, на Fight Island 3 пройдет интереснейшее противостояние двух тяжеловесов из рейтинга топ-15 UFC Александр Густафссон - Фабрисио Вердум. Также на Бойцовском острове попробует свои силы 15-й номер рейтинга полутяжей Антонио Роджерио Ногейра, которому будет противостоять Маурисио Хуа.
Отметим, боец предварительного карда Франсиско Тринальдо не вписался в лимит своей весовой категории на четыре фунта, однако его бой с Джеем Гербертом все равно состоится.
Результаты взвешивания:
Основной кард:
Предварительный кард:
Битвы взглядов:
В Украине в прямом эфире главные бои карда можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports Ukraine. Начало трансляции в 3:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Исмаилов жестко избил Емельяненко на вечере ММА в Сочи.