Пропавший в подмосковье олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым

Олимпийский чемпион-1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий найден мертвым. Об этом сообщает ТАСС.

О пропаже 82-летнего Иваницкого стало известно вчера, 24 июля. По словам сына легенды, Александр ушел в лес за грибами и не вернулся. В итоге 25 июля волонтеры, занимавшиеся поиском, нашли тело в одном из лесов. Предположительно Иваницкий утонул, переплывая реку Вейна в московской области.

Александр Иваницкий - легендарный советский борец вольного стиля, выступавший в категории свыше 97 кг. Кроме Олимпиады на его счету четыре победы на чемпионатах мира. Уроженец донецкой области (Иваницкий родился в селе Яровая, Краснолиманского района, - прим. ред.) также выступал и в дисциплине самбо, где становился призером чемпионата СССР.

После борцовской карьеры Александр начал активную журналистскую деятельность, возглавив спортивную редакцию телеканал РТР.