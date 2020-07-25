Макгрегор забил несколько пенальти для Рамоса (Видео)

Отдыхая на природе Макгрегор решил несколько раз пробить по воротам с "точки". После чего the notorious выложил фрагменты своей игры в Instagram, а также попросил оценить свой скилл защитника Реала Серхио Рамоса, который недавно стал чемпионом Испании:
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What do you think @sergioramos? We Are The Forge!!! @theblackforgeinn @blackforged12 #Sláinte #HalaTheBlackForge
Напомним, ранее Серхио, празднуя свой гол на тренировке Королевского клуба, сымитировал походку ирландца, отметив в посте бойца.
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