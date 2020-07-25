Макгрегор забил несколько пенальти для Рамоса (Видео)

Ирландский боец смешанных единоборства, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор попрактиковался с футбольным мячом.

Отдыхая на природе Макгрегор решил несколько раз пробить по воротам с "точки". После чего the notorious выложил фрагменты своей игры в Instagram, а также попросил оценить свой скилл защитника Реала Серхио Рамоса, который недавно стал чемпионом Испании:

Напомним, ранее Серхио, празднуя свой гол на тренировке Королевского клуба, сымитировал походку ирландца, отметив в посте бойца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram What do you think, @thenotoriousmma? #HalaMadrid Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) 18 Июл 2020 в 8:10 PDT

Ранее UFC показал лучшие финишеры Макгрегора.