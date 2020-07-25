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Макгрегор забил несколько пенальти для Рамоса (Видео)

Макгрегор забил несколько пенальти для Рамоса (Видео)
Обновлено 21:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Ирландский боец смешанных единоборства, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор попрактиковался с футбольным мячом.

Отдыхая на природе Макгрегор решил несколько раз пробить по воротам с "точки". После чего the notorious выложил фрагменты своей игры в Instagram, а также попросил оценить свой скилл защитника Реала Серхио Рамоса, который недавно стал чемпионом Испании:

 
 
 
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What do you think @sergioramos? We Are The Forge!!! @theblackforgeinn @blackforged12 #Sláinte  #HalaTheBlackForge

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Напомним, ранее Серхио, празднуя свой гол на тренировке Королевского клуба, сымитировал походку ирландца, отметив в посте бойца.

 
 
 
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What do you think, @thenotoriousmma? #HalaMadrid

Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)

Ранее UFC показал лучшие финишеры Макгрегора.

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Все по теме:

Серхио Рамос, ФК Реал, Футбол, MMA, Конор Макгрегор.

Автор:

Телеграф
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